Держдеп США не виключив санкції проти "Талібану" та назвав умову

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова держсекретаря США Ентоні Блінкена в ефірі CNN .

За словами Блінкена, "Талібан" не отримає міжнародної підтримки, а санкції не будуть скасовані, якщо радикальний рух не збереже основні права місцевих жителів.

"Майбутній уряд Афганістану, який відстоює основні права свого народу і не приховує терористів, - це уряд, з яким ми можемо працювати й визнавати", - додав держсекретар Штатів.