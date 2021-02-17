Госдеп США о деле Навального: будем оказывать давление

По его словам, Москве противостоит "широкая коалиция единомышленников и партнеров", которая осуждает нарушения прав человека в России.

"Мы вместе с нашими союзниками, включая наших союзников в Европе, очень внимательно следим за действиями России в контексте дела Навального, включая его арест и задержания тысяч россиян, которые не побоялись выйти на улицы", - заявил Прайс.

По его словам администрация президента США Джо Байдена уже дала понять, что будет отстаивать права человека.

"Мы будем оказывать давление на страны, которые угрожают нашим интересам, угрожают общечеловеческим ценностям", - заявил представитель Госдепа.