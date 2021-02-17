Держдеп США про справу Навального: будемо здійснювати тиск

За його словами, Москві протистоїть "широка коаліція однодумців і партнерів", яка засуджує порушення прав людини в Росії.

"Ми разом з нашими союзниками, включаючи наших союзників у Європі, дуже уважно стежимо за діями Росії в контексті справи Навального, включаючи його арешт і затримання тисяч росіян, які не побоялися вийти на вулиці", - заявив Прайс.

За його словами, адміністрація президента США Джо Байдена вже дала зрозуміти, що буде відстоювати права людини.

"Ми будемо чинити тиск на країни, які загрожують нашим інтересам, загрожують загальнолюдських цінностей", - заявив представник Держдепу.