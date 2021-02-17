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Держдеп США про справу Навального: будемо здійснювати тиск

Автор: Инна Собора

США уважно стежать за розвитком подій у справі російського оппозиционнера Олексія Навального. Соедененные Штати готові чинити тиск на "країни, які загрожують загальнолюдським цінностям".

Про це заявив офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс, пише "Голос Америки".

За його словами, Москві протистоїть "широка коаліція однодумців і партнерів", яка засуджує порушення прав людини в Росії.

"Ми разом з нашими союзниками, включаючи наших союзників у Європі, дуже уважно стежимо за діями Росії в контексті справи Навального, включаючи його арешт і затримання тисяч росіян, які не побоялися вийти на вулиці", - заявив Прайс.

За його словами, адміністрація президента США Джо Байдена вже дала зрозуміти, що буде відстоювати права людини.

"Ми будемо чинити тиск на країни, які загрожують нашим інтересам, загрожують загальнолюдських цінностей", - заявив представник Держдепу.

Раніше країни "Великої сімки" (G7) і Боррель засудили арешт Навального. Також вони стурбовані затриманням на протести в Росії.

Додамо, що президент США Джо Байден заявив, що буде розглядати всі варіанти відповіді Вашингтона на арешт в Росії опозиціонера Навального.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиНавальный
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