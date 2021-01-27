Страны G7 призвали освободить Навального и задержанных на протестах в России

Фото: Алексей Навальный (instagram.com yulia_navalnaya)

Министры иностранных дел стран "Большой семерки" (G7) и верховный представитель Евросоюза осудили арест российского оппозиционера Алексея Навального. Также они обеспокоены задержаниями на протестах в России.

Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном 26 января.

Дипломаты призвали Россию соблюдать свои национальные и международные обязательства и освободить всех задержанных.

"Эти события подтверждают постоянную негативную тенденцию сокращения пространства для оппозиции, гражданского общества, правозащитников и независимых голосов в России", - говорится в заявлении.

Кроме того, министры и верховный представитель ЕС возмущены, что Навального поместили под стражу в связи с судебными постановлениями, которые Европейский суд по правам человека в 2017 году признал произвольными и необоснованными.

"Мы, министры иностранных дел G7, призываем российские власти к немедленному и безоговорочному освобождению Навального. Мы по-прежнему твердо привержены Конвенции о запрещении химического оружия, а также продолжаем поддерживать демократию, верховенство закона и права человека в России", - отмечается в документе.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что будет рассматривать все варианты ответа Вашингтона на арест в России оппозиционера Навального.

РБК-Украина писало, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что на заседании Совета Европы ни одна страна не предложила ввести санкции против России из-за ареста Алексея Навального.