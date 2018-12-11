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Держдеп рекомендує громадянам США відмовитися від відвідування окупованого Криму

Новини » Політика    11.12.2018 - 10:28
Держдеп рекомендує громадянам США відмовитися від відвідування окупованого Криму
Фото: Чонгар (khoda.gov.ua)

Американці можуть бути піддані репресіям в окупованому Криму

Громадянам США не рекомендується відвідувати Крим з-за окупації Росією частини території України і зловживань з боку окупаційної адміністрації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рекомендації, розміщені на сайті Держдепу.

Як наголошується в повідомленні, військова присутність в Криму досить велика.

"Йомовірно, Російська Федерація зробить подальші військові дії в Криму в рамках своєї окупації цієї частини України", - йдеться у публікації.

За даними Держдепу, окупаційна адміністрація Криму продовжує жорстоко поводитися з іноземцями і місцевим населенням, особливо з тими, кого вона вважає не згодними з її пануванням на півострові.

"Міжнародне співтовариство, включаючи Сполучені Штати і Україну, не визнає анексію Криму Росією", - йдеться у публікації.

Як повідомляло РБК-Україна, 6 грудня під час зустрічі міністрів закордонних справ країн ОБСЄ український МЗС надав докази мілітаризації Криму і російської агресії.

На засіданні Ради безпеки ООН 26 листопада, постійний представник України при ООН Володимир Єльченко заявив, що розраховує на посилення санкцій проти Росії після атаки проти українських кораблів у Керченській протоці.

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