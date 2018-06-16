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Держдеп не рекомендує американцям відвідувати окупований Крим і Чечню

НовиниСуспільство    16.06.2018 - 06:03
Фото: Держдеп США (U. S. Department of State)
Фото: Держдеп США (U. S. Department of State)

Влада США попередила, що не зможе у разі необхідності надати екстрену допомогу подорожуючим Кримом

Держдепартамент Сполучених Штатів рекомендує американцям утриматися від поїздок в окупований Росією Крим, а також у Чечні і на Ельбрус. Про це йдеться в повідомленні на сайті Держдепу.

"Не вирушайте: на Північний Кавказ, зокрема в Чечню і на Ельбрус, через громадянські заворушення і тероризм; до Криму - через іноземну окупацію і зловживання окупаційної влади", - заявили в Держдепі.

У Держдепі уточнили, що терористичні групи продовжують планувати можливі напади в Росії і можуть атакувати в туристичних місцях, на транспорті, ринках і в торгових центрах.

Крім того, у США попереджають про можливість терористичних атак під час Чемпіонату світу з футболу, що зараз триває у РФ.

"Громадяни США часто стають жертвами переслідування, жорстокого поводження та вимагання з боку правоохоронних та інших посадових осіб (у Росії - ред.). Консульська допомога США затриманим особам часто необґрунтовано затримується російськими посадовими особами", - також попереджають в Держдепі.

Щодо Криму, то у відомстві підкреслили, що влада США не зможе надати екстрені послуги допомоги американцям, які подорожують по Криму, оскільки працівникам уряду США заборонено відвідувати окупований півострів.

На найвищу гору Європи - Ельбрус туристам не рекомендують підніматися через близьке розташування до "нестабільним і небезпечним" зон.

Нагадаємо, раніше у Держдепі закликали Росію звільнити понад 60 політичних в‘язнів, які перебувають у Криму, а також Олега Сенцова, який оголосив голодування.

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, Крим, Чечня, предупреждение  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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