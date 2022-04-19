Госдеп рассматривает возможность признать РФ страной-спонсором терроризма

Представители Государственного департамента США изучают все доступные им инструменты, чтобы привлечь Россию к ответственности полномасштабное нападение на Украину, в том числе возможность объявить РФ государством, поддерживающим терроризм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По словам спикера Госдепа США Неда Прайса, на принятие соответствующего решения может потребоваться несколько недель.

"Мы внимательно изучаем факты. Мы внимательно изучаем закон. Будь то этот орган (американский список государств-спонсоров терроризма) или любой другой орган, доступный нам в соответствии с законом, мы будем применять его, если он будет эффективным и уместным", - заявил пресс-секретарь.

Согласно определению Госдепа, государство-спонсор терроризма - это страна, которая "неоднократно оказывала поддержку актам международного терроризма". Сейчас в таком списке у США только четыре страны: Северная Корея, Иран, Куба и Сирия.

Попадание РФ в соответствующий список может иметь ряд последствий, включая наложение экономических санкций на десятки других стран, которые продолжают вести бизнес с Россией, замораживание активов Москвы в США, включая недвижимость, и запрет на разнообразный экспорт товаров двойного назначения.