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Госдеп рассматривает возможность признать РФ страной-спонсором терроризма

Новина українською →
Вторник 19 апреля 2022 01:21
Госдеп рассматривает возможность признать РФ страной-спонсором терроризма Фото: спикер Госдепа США Нед Прайс (usembassy.gov)
Автор: Владимир Костырин

Представители Государственного департамента США изучают все доступные им инструменты, чтобы привлечь Россию к ответственности полномасштабное нападение на Украину, в том числе возможность объявить РФ государством, поддерживающим терроризм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам спикера Госдепа США Неда Прайса, на принятие соответствующего решения может потребоваться несколько недель.

"Мы внимательно изучаем факты. Мы внимательно изучаем закон. Будь то этот орган (американский список государств-спонсоров терроризма) или любой другой орган, доступный нам в соответствии с законом, мы будем применять его, если он будет эффективным и уместным", - заявил пресс-секретарь.

Согласно определению Госдепа, государство-спонсор терроризма - это страна, которая "неоднократно оказывала поддержку актам международного терроризма". Сейчас в таком списке у США только четыре страны: Северная Корея, Иран, Куба и Сирия.

Попадание РФ в соответствующий список может иметь ряд последствий, включая наложение экономических санкций на десятки других стран, которые продолжают вести бизнес с Россией, замораживание активов Москвы в США, включая недвижимость, и запрет на разнообразный экспорт товаров двойного назначения.

Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский призвал президента США Джо Байдена, чтобы Штаты объявили Россию государством-спонсором терроризма.

Ранее сообщалось, что Госдеп США назвал недавние удары РФ по Украине "кампанией террора".

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