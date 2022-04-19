Держдеп розглядає можливість визнати РФ країною-спонсором тероризму
Представники Державного департаменту США вивчають всі доступні їм інструменти, щоб притягнути Росію до відповідальності повномасштабний напад на Україну, в тому числі можливість оголосити РФ державою, що підтримує тероризм.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За словами спікера Держдепу США Неда Прайса, на ухвалення відповідного рішення може знадобитися кілька тижнів.
"Ми уважно вивчаємо факти. Ми уважно вивчаємо закон. Будь то цей орган (американський список держав-спонсорів тероризму) або якийсь інший орган, доступний нам відповідно до закону, ми будемо застосовувати його, якщо він буде ефективним і доречним",- заявив прес-секретар.
Згідно з визначенням Держдепу, держава-спонсор тероризму - це країна, яка "неодноразово надавала підтримку актам міжнародного тероризму". Зараз в такому списку у США тільки чотири країни: Північна Корея, Іран, Куба і Сирія.
Потрапляння РФ до відповідного списку може мати ряд наслідків, включаючи накладення економічних санкцій на десятки інших країн, які продовжують вести бізнес з Росією, заморожування активів Москви в США, включаючи нерухомість, і заборону на різноманітний експорт товарів подвійного призначення.
Нагадаємо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський закликав президента США Джо Байдена, щоб Штати оголосили Росію державою-спонсором тероризму.
Раніше повідомлялося, що Держдеп США назвав нещодавні удари РФ по Україні "кампанією терору".
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