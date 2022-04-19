Держдеп розглядає можливість визнати РФ країною-спонсором тероризму

Представники Державного департаменту США вивчають всі доступні їм інструменти, щоб притягнути Росію до відповідальності повномасштабний напад на Україну, в тому числі можливість оголосити РФ державою, що підтримує тероризм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За словами спікера Держдепу США Неда Прайса, на ухвалення відповідного рішення може знадобитися кілька тижнів.

"Ми уважно вивчаємо факти. Ми уважно вивчаємо закон. Будь то цей орган (американський список держав-спонсорів тероризму) або якийсь інший орган, доступний нам відповідно до закону, ми будемо застосовувати його, якщо він буде ефективним і доречним",- заявив прес-секретар.

Згідно з визначенням Держдепу, держава-спонсор тероризму - це країна, яка "неодноразово надавала підтримку актам міжнародного тероризму". Зараз в такому списку у США тільки чотири країни: Північна Корея, Іран, Куба і Сирія.

Потрапляння РФ до відповідного списку може мати ряд наслідків, включаючи накладення економічних санкцій на десятки інших країн, які продовжують вести бізнес з Росією, заморожування активів Москви в США, включаючи нерухомість, і заборону на різноманітний експорт товарів подвійного призначення.