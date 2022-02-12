Фото: Госдеп рассказал, что будут делать дипломаты США, которые останутся в Украине (pixabay.com)

Американские дипломаты, которые останутся в Украине, будут активно контактировать с украинскими властями. В частности, по ситуации в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телефонный брифинг представителя Госдепартамента.

По словам представителя Госдепа, все это время оставшиеся американские дипломаты будут активно контактировать с украинской властью, чтобы президент и правительство США имели наиболее полную информацию о происходящем в Украине.