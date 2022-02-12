Фото: Держдеп розповів, що робитимуть дипломати США, які залишаться в Україні (pixabay.com)

Американські дипломати, які залишаться в Україні, будуть активно контактувати з українською владою. Зокрема, щодо ситуації в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телефонний брифінг представника Держдепартаменту.

За словами представника Держдепу, весь цей час залишилися американські дипломати будуть активно контактувати з українською владою, щоб президент і уряд США мали найбільш повну інформацію про те, що відбувається в Україні.