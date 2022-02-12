Держдеп розповів, що робитимуть дипломати США, які залишаться в Україні
Фото: Держдеп розповів, що робитимуть дипломати США, які залишаться в Україні (pixabay.com)
Американські дипломати, які залишаться в Україні, будуть активно контактувати з українською владою. Зокрема, щодо ситуації в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телефонний брифінг представника Держдепартаменту.
За словами представника Держдепу, весь цей час залишилися американські дипломати будуть активно контактувати з українською владою, щоб президент і уряд США мали найбільш повну інформацію про те, що відбувається в Україні.
Нагадаємо, раніше в Держдепі США повідомили, що Вашингтон переводить частину співробітників посольства Києва до Львова.
Крім того, сьогодні про рішення скоротити посольство в Києві заявили США. В Україні залишаться лише основна команда дипломатичного представництва.