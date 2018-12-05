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Держдеп закликав владу РФ звільнити українських моряків й погрозив наслідками

Новини » Політика    05.12.2018 - 02:37
Держдеп закликав владу РФ звільнити українських моряків й погрозив наслідками
Ілюстративне фото (flickr.com/secdef)

В Держдепі заявили, що інакше їх чекають "наслідки і біль"

У Державному департаменті США закликали російську владу звільнити українських моряків, що були захоплені поблизу Керченської протоки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг представника Держдепу.

Високопоставлений чиновник Держдепартаменту заявив, що РФ повинна відпустити українських моряків і повернути кораблі, інакше їх чекають "наслідки і біль".

"Я хочу, щоб росіяни сприйняли послання про те, що вони повинні звільнити екіпажі, інакше будуть наслідки і біль буде тільки наростати з часом", - повідомив чиновник.

Також він додав, що це питання вони не мають наміру випускати з уваги, а також мають намір підвищувати ціну, що буде необхідно заплатити.

"І останнє, що я хотів би сказати. Я думаю, що росіяни сприймуть це послання. Але якщо вони цього не зроблять, їм має бути абсолютно ясно, що до тих пір, поки вони утримують екіпажі, ми будемо продовжувати підвищувати ціну, яку доведеться заплатити. Вони повинні звільнити екіпажі, повернути кораблі, це не те питання, яке ми випустимо з зони нашої уваги", - додав чиновник.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що США і ЄС мають намір виробити спільну позицію щодо тиску на Росію. Державний секретар Сполучених Штатів Майкл Помпео, який перебуває з візитом в Європі, в ході зустрічей міністрів закордонних справ країн НАТО та ОБСЄ має намір разом з Євросоюзом виробити спільну позицію щодо тиску на Росію з вимогою звільнити захоплених нею українських моряків.

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