Госдеп призвал американцев не ездить в Крым из-за угрозы военных действий

Соединенные Штаты Америки призывают своих граждан не посещать оккупированный российскими войсками Крым . В качестве аргументов приводится несколько причин, в том числе угроза дальнейших военных действий.

Об этом говорится в заявлении на сайте Госдепа .

Вашингтон отмечает, что международное сообщество не признает аннексию Крыма, а также обращает внимание на обширное военное присутствие Российской Федерации на полуострове.

"Российская Федерация, вероятно, предпримет дальнейшие военные действия в Крыму в рамках оккупации этой части Украины. Оккупационные власти в Крыму продолжают нарушать права иностранцев и местного населения, особенно в отношении тех, кто считается противником их власти на полуострове", - говорится в сообщении.

Кроме того, правительство США не может оказывать экстренные услуги своим гражданам в Крыму, поскольку государственном служащим запрещено посещать оккупированный полуостров.