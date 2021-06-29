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Держдеп закликав американців не їздити до Криму через загрозу військових дій

Автор: РБК-Україна

Сполучені Штати Америки закликають своїх громадян не відвідувати окупований російськими військами Крим. В якості аргументів наводиться кілька причин, в тому числі загроза подальших військових дій.

Про це йдеться в заяві на сайті Держдепу.

Вашингтон зазначає, що міжнародне співтовариство не визнає анексію Криму, а також звертає увагу на велику військову присутність Російської Федерації на півострові.

"Російська Федерація, ймовірно, зробить подальші військові дії в Криму в рамках окупації цієї частини України. Окупаційна влада в Криму продовжує порушувати права іноземців та місцевого населення, особливо щодо тих, хто вважається противником їхньої влади на півострові", - йдеться в повідомленні.

Крім того, уряд США не може надавати екстрені послуги своїм громадянам у Криму, оскільки державному службовцям заборонено відвідувати окупований півострів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Держдеп не рекомендує американцям відвідувати Росію через тероризм, переслідування та ризик заразитися COVID-19.

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