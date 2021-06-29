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Жителям США не рекомендуют ездить в Россию: названо несколько причин

Новина українською →
США, Вторник 29 июня 2021 07:26
Жителям США не рекомендуют ездить в Россию: названо несколько причин Фото: Госдепартамент США не рекомендует поездки в Россию (flickr.com)
Автор: Наталья Скороход

Госдепартамент США не рекомендует американцам посещать Российскую Федерацию по нескольким причинам. Среди них терроризм, преследования, высокая вероятность заразиться коронавирусом и другие.

Соответствующее предупреждение было опубликовано на сайте Госдепартамента США.

В предупреждении говорится, что граждане США в России (военные, чиновники, бизнесмены и др.) подвергались произвольным допросам и угрозам со стороны российских должностных лиц и могут стать жертвами преследований, жестокого обращения и вымогательства.

"Все сотрудники правительства США должны тщательно продумать свою необходимость в поездке в Россию", - предупредили в Госдепартаменте.

Кроме того, российские службы безопасности арестовывали граждан США по надуманным обвинениям, отказывали им в справедливом и прозрачном обращении и осуждали их в ходе тайных судебных процессов или без представления доказательств. Помощь консульства США может оказаться недоступной во время такой поездки. Также от путешествий предостерегают различные организации и волонтеров.

Что касается терроризма в России, то в США предупреждают о имеющихся там группах и организациях. Там утверждают, что террористы могут атаковать туристические места, транспортные узлы, рынки/торговые центры, объекты местного самоуправления, отели и другие общественные места. При этом возможность правительства США оказывать помощь своим гражданам в России сильно ограничена.

Еще одна причина отложить поезду в РФ - высокий уровень COVID-19. Центры по контролю и профилактике заболеваний определили 3-й уровень опасности для России. Кроме того в РФ действуют ограничения на въезд граждан США из-за коронавируса.

Напомним, США перестанут выдавать россиянам визы. Это должно произойти в августе.

Ранее сообщалось, что США потребовали от России прекратить оккупацию Крыма.

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