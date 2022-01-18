Госдеп подтвердил завтрашний приезд Блинкена в Украину: программа визита

Сообщается, что Блинкен 19 января встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. В рамках визита госсекретарь США будет обсуждать единый подход в предотвращении российской угрозы для Украины, а также усилия, направленные на то, чтобы заставить Москву сделать выбор в пользу дипломатии и деэскалации.

Визит Блинкена в Киев подтвердит приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины. Он также встретится с сотрудниками посольства США и их семьями, чтобы рассказать о планах на случай дальнейшей эскалации со стороны России.

Уже 20 января он отправится в Берлин, где встретится с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

"Поездки и консультации госсекретаря являются частью дипломатических усилий по снижению напряженности, вызванной наращиванием военной мощи России и агрессии против Украины", - говорится в сообщении.

МИД Украины тоже подтвердил визит

В украинском МИД подчеркивают, что Блинкен посетит Украину по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен проведут переговоры по дальнейшему воплощению комплексного пакета сдерживания России, практической поддержки Украины со стороны США, активных дипломатических усилий по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта", - говорится в сообщении.

Стороны также обсудят широкий спектр вопросов стратегического партнерства Украины и США в торговой, инвестиционной и сфере безопасности.