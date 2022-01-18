Держдеп підтвердив завтрашній приїзд Блінкена до України: програма візиту

Повідомляється, що Блінкен 19 січня зустрінеться з українським президентом Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. У рамках візиту держсекретар США обговорюватиме єдиний підхід у запобіганні російської загрози для України, а також зусилля, спрямовані на те, щоб змусити Москву зробити вибір на користь дипломатії та деескалації.

Візит Блінкена до Києва підтвердить прихильність США суверенітету і територіальної цілісності України. Він також зустрінеться зі співробітниками посольства США та їх сім'ями, щоб розповісти про плани на випадок подальшої ескалації з боку Росії.

Вже 20 січня він відправиться до Берліна, де зустрінеться з Міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок.

"Поїздки і консультації держсекретаря є частиною дипломатичних зусиль зі зниження напруженості, викликаної нарощуванням військової потужності Росії та агресії проти України", - йдеться в повідомленні.

МЗС України також підтвердило візит

В українському МЗС наголошують, що Блінкен відвідає Україну на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

"Дмитро Кулеба та Ентоні Блінкен проведуть переговори щодо подальшого втілення комплексного пакету стримування Росії, практичної підтримки України з боку США, активних дипломатичних зусиль щодо врегулювання російсько-українського збройного конфлікту", - йдеться у повідомленні.

Сторони також обговорять широкий спектр питань стратегічного партнерства України та США у торговельній, інвестиційній та безпековій сфері.