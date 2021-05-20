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В Конгрессе США подтвердили приостановку санкций против Nord Stream 2 AG

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Вашингтон, Четверг 20 мая 2021 00:27
В Конгрессе США подтвердили приостановку санкций против Nord Stream 2 AG Фото: сенатор США Роберт Менендес (flickr.com/Senator Bob Menendez)
Автор: Артур Родивилов

Сенатор США Боб Менендес подтвердил, что Вашингтон приостановил санкции против Nord Stream 2 AG. Ранее о планах США отказаться от санкций сообщали американские СМИ.

Об этом говорится в пресс-релизе на сайте комитета по иностранным делам Сената.

Менендес выступил против решения Белого дома.

"Ссылаясь на интересы национальной безопасности, администрация Байдена объявила, что приостановит обязательные санкции против компании Nord Stream 2 AG", - говорится в его заявлении.

Отметим, вчера, 18 мая, портал Axios писал, что отказ от санкций в отношении "Северного потока-2" может означать, что администрация Байдена не желает ставить под угрозу свои отношения с Германией из-за российского трубопровода.

Позже представитель Госдепартамента Джалина Портер заявила, что США по-прежнему намерены использовать все доступные инструменты, чтобы не позволить достроить "Северный поток-2".

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