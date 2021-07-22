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Держдеп пояснив відсутність причин для заходів у відповідь в угоді щодо "Північного потоку-2"

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Вашингтон, Четвер 22 липня 2021 02:26
Держдеп пояснив відсутність причин для заходів у відповідь в угоді щодо "Північного потоку-2" Фото: США навмисно не пояснили причини для введення санкцій щодо Північного потоку-2 (nord-stream2 com)
Автор: Артур Родивилов

США і Німеччина навмисно не стали конкретизувати в угоді щодо "Північного потоку-2", які саме дії Росії приведуть до відповіді. Відповідну заяву зробив представник Держдепу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, рішення прийнято для того, щоб не давати Росії "дорожню карту", яка дозволила б їй уникнути цих заходів.

Представник Держдепартаменту зазначив, що Вашингтон за угодою з Берліном зобов'язується вводити санкції проти Росії, якщо вона буде використовувати "Північний потік-2" проти України або інших країн.

За його словами, США і Німеччина відзначили глибокі розбіжності з питання газопроводу, але домовилися скоротити ризики, які можуть статися при реалізації проекту.

За словами іншого представника Держдепу, завершення будівництва "Північного потоку-2" не означає, що газ буде відразу ж пущений по трубопроводу.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ ініціює консультації з Єврокомісією та Німеччиною щодо "Північного потоку-2". Консультації були ініційовані після офіційного оголошення про угоду між Німеччиною і США.

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Північний потік-2
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