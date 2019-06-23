Держдеп звинуватив Росію у переслідуванні релігійних меншин у Криму

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Кримських татар переслідують за опозицію до російської окупації українського півострова

Державний департамент Сполучених Штатів звинуватив Росію в обмеженні прав та свобод членів релігійних меншин, зокрема мусульман в окупованому Криму. Про це йдеться в оприлюдненій 21 червня доповіді, передає РБК-Україна з посиланням на сайт Держдепу.

У документі підкреслюється, що в Росії члени релігійних меншин та релігійних організацій меншин зазнають переслідувань, їх затримують штрафують, ув'язнюють за нібито екстремізм, незважаючи на свободу віросповідання, рівні права незалежно від релігійних переконань, передбачені російською Конституцією.

Зокрема, згідно з даними російської правозахисної організації "Меморіал", зараз у Росії перебувають у в'язниці 177 людей через свої релігійні погляди, причому більшість з них - мусульмани.

Згідно з доповіддю, протягом року щонайменше 11 послідовників мусульманського богослова Саїда Нурсі в Криму постали перед судом або були ув'язнені, а четверо засуджені за нібито належність до організації "Хізб ут-Тахрір", ще сімох затримано за підозрою в тому, що вони були членами організації.

У доповіді Держдепу у зв'язку зі "справою Хізб ут-Тахрір" згадуються кримські татари Ремзі Меметов, Енвер Мамутов, Рустем Абілтаров і Зеврі Абсеїтов, засуджені до 17 і 9 років позбавлення волі в колонії суворого режиму судом у Ростові-на-Дону.

"Усі четверо були арештовані в Криму (Україна) в 2016 році за звинуваченням у приналежності до "Хізб ут-Тахрір" і "підготовку до насильницького повалення конституційного ладу" і доставлені в Росію", - йдеться в доповіді.

У Держдепартаменті підкреслюють, що, на думку правозахисників, цих людей переслідують "за їх опозицію російській окупації Криму".

У документі також зазначають, що влада РФ надає Російській православній церкві привілеї, яких не має більше жодна інша церква або релігійне об'єднання у країні.

Нагадаємо, Держдеп США закликав Росію забезпечити суд над підозрюваними в знищенні пасажирського MH17 в 2014 році на Донбасі, імена яких були оприлюднені міжнародної слідчою групою.

