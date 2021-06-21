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Госдеп назвал сроки возвращения посла США в Россию

Автор: Дмитрий Кузнецов

Посол США в России Джон Салливан вернется в Москву на этой неделе. В Госдепартаменте приветствовали возвращение в Вашингтон главы российской дипмиссии Анатолия Антонова.

Об этом в ходе телефонного брифинга сообщил представитель Госдепа Нед Прайс.

"Он (Джон Салливан - ред.) вернется в Москву на этой неделе. Мы остаемся привержены открытым каналам связи с российским правительством, чтобы продвигать американские интересы", - сказал Прайс.

Напомним, американский и российский послы вернулись в свои страны после того, как Байден назвал Путина убийцей и пригрозил, что Россия "заплатит цену" за вмешательство в выборы президента США.

Отметим, на саммите в Женеве 16 июня Байден и Путин договорились о возврате послов в Вашингтон и Москву.

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