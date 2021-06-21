ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Госдеп назвал сроки возвращения посла США в Россию

Новина українською →
Вашингтон, Понедельник 21 июня 2021 23:15
Госдеп назвал сроки возвращения посла США в Россию Фото: Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США flickr.com/statephotos)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Посол США в России Джон Салливан вернется в Москву на этой неделе. В Госдепартаменте приветствовали возвращение в Вашингтон главы российской дипмиссии Анатолия Антонова.

Об этом в ходе телефонного брифинга сообщил представитель Госдепа Нед Прайс.

"Он (Джон Салливан - ред.) вернется в Москву на этой неделе. Мы остаемся привержены открытым каналам связи с российским правительством, чтобы продвигать американские интересы", - сказал Прайс.

Напомним, американский и российский послы вернулись в свои страны после того, как Байден назвал Путина убийцей и пригрозил, что Россия "заплатит цену" за вмешательство в выборы президента США.

Отметим, на саммите в Женеве 16 июня Байден и Путин договорились о возврате послов в Вашингтон и Москву.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки посол
NEWS
Украина проиграла Австрии и заняла третье место в группе C. Шансы выйти в плей-офф еще есть
Украина проиграла Австрии и заняла третье место в группе C. Шансы выйти в плей-офф еще есть
DAILY
МВФ на паузе. Где Украине взять деньги, чтобы рассчитаться с долгами
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора МВФ на паузе. Где Украине взять деньги, чтобы рассчитаться с долгами