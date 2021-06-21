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Держдеп назвав терміни повернення посла США в Росію

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Вашингтон, Понеділок 21 червня 2021 23:15
Держдеп назвав терміни повернення посла США в Росію Фото: Нед Прайс, прес-секретар Держдепу США flickr.com/statephotos)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Посол США в Росії Джон Салліван повернеться до Москви на цьому тижні. У Держдепартаменті вітали повернення в Вашингтон глави російської дипмісії Анатолія Антонова.

Про це в ході телефонного брифінгу повідомив представник Держдепу Нед Прайс.

"Він (Джон Салліван - ред.) повернеться в Москву на цьому тижні. Ми залишаємося прихильні відкритим каналам зв'язку з російським урядом, щоб просувати американські інтереси", - сказав Прайс.

Нагадаємо, американський і російський посли повернулися в свої країни після того, як Байден назвав Путіна вбивцею і пригрозив, що Росія "заплатить ціну" за втручання у вибори президента США.

Зазначимо, на саміті в Женеві 16 червня Байден і Путін домовилися про повернення послів у Вашингтон і Москву.

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