Держдеп назвав терміни повернення посла США в Росію

Посол США в Росії Джон Салліван повернеться до Москви на цьому тижні. У Держдепартаменті вітали повернення в Вашингтон глави російської дипмісії Анатолія Антонова .

Про це в ході телефонного брифінгу повідомив представник Держдепу Нед Прайс .

"Він (Джон Салліван - ред.) повернеться в Москву на цьому тижні. Ми залишаємося прихильні відкритим каналам зв'язку з російським урядом, щоб просувати американські інтереси", - сказав Прайс.

Нагадаємо, американський і російський посли повернулися в свої країни після того, як Байден назвав Путіна вбивцею і пригрозив, що Росія "заплатить ціну" за втручання у вибори президента США.

Зазначимо, на саміті в Женеві 16 червня Байден і Путін домовилися про повернення послів у Вашингтон і Москву.