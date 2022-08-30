Держдеп назвав, хто в Кремлі відповідає за "референдуми" в Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника офіційного представника Держдепартаменту США Веданта Пателя, якого цитує CNN .

"Він (Кирієнко, - ред.) відповідає за нагляд за захопленими Росією територіями до їх спроби приєднання, що було б незаконним", - зазначив він.

Патель також повторив, що за оцінками США, фіктивні референдуми можуть пройти в найближчі тижні.

"Ми очікуємо, що Росія буде маніпулювати результатами цих референдумів, щоб неправдиво заявити, що український народ хоче приєднатися до Росії. В рамках фіктивних референдумів вона, безсумнівно, буде використовувати кампанії пропаганди і дезінформації, фальсифікувати явку виборців і перебільшувати відсоток тих, хто нібито проголосував за приєднання", - додав він.