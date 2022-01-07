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Госдеп о "гарантиях безопасности" России: некоторые предложения абсолютно невыполнимы

Автор: Дмитрий Левицкий

Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал некоторые из предложенных Россией "гарантий безопасности" в Европе абсолютно невыполнимыми. По его мнению, Москва хочет завести переговоры в тупик, чтобы оправдать агрессию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы Госдепа.

"Часть российской стратегии: выдвинуть список абсолютно невыполнимых требований, заявив, что другая сторона не хочет работать совместно, и использовать это как своего рода оправдание агрессивных действий", - пояснил Блинкен.

В то же время американский госсекретарь подчеркнул, что НАТО никогда не обещало России не расширяться на восток. Это также одно из требований России в рамках "гарантий безопасности".

Напомним, американские СМИ узнали о планах США обсудить с Россией сокращение американского военного присутствия в Восточной Европе.

Добавим, генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключает, что переговоры с Россией потерпят поражение. Переговоры по предложениям России состоятся на следующей неделе.

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Соединенные Штаты АмерикиРоссийская ФедерацияЭнтони Блинкен