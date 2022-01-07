Держдеп про "гарантії безпеки" Росії: Деякі пропозиції абсолютно нездійсненні

Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав деякі з запропонованих Росією "гарантій безпеки" в Європі абсолютно нездійсненними. На його думку, Москва хоче завести переговори в глухий кут, щоб виправдати агресію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг очільника Держдепу .

"Частина російської стратегії: висунути список абсолютно нездійсненних вимог, заявивши, що інша сторона не хоче працювати спільно, та використати це як свого роду виправдання агресивних дій", - пояснив Блінкен.

Водночас американський держсекретар наголосив, що НАТО ніколи не обіцяло Росії не розширюватися на схід. Це також одна з вимог Росії в рамках "гарантій безпеки".