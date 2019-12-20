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У Держбюро розслідувань можуть перейти 15 слідчих у справах Майдану, - Чумак

Новини » Політика     20.12.2019 - 10:46
У Держбюро розслідувань можуть перейти 15 слідчих у справах Майдану, - Чумак
Віктор Чумак (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Ще 20 слідчих перейдуть в департамент процесуального керівництва в Генпрокуратурі

У Державне бюро розслідувань (ДБР) можуть перейти 15 слідчих по справах Майдану. Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив головний військовий прокурор Віктор Чумак.

Відповідаючи на питання, чи відомо йому, скільки співробітників цього управління перейдуть до ДБР згідно з прийнятим Верховною радою законом, Чумак відповів:

"Я думаю, що ті прокурори, хто не пройшов атестацію, зможуть всі відразу туди перейти. Це близько 15 осіб. Інші 20 здали тести та перейдуть в департамент процесуального керівництва в Генпрокуратурі", - сказав він.

Він також повідомив, що зараз проводиться аудит цих справ.

"Ми зараз проводимо аудит, інвентаризацію цих справ і передаємо їх за підслідністю відповідний орган досудового розслідування", - зазначив Чумак.

Нагадаємо, 3 грудня Верховна рада прийняла у другому читанні законопроект №2116 про перезапуск Державного бюро розслідувань. Законом передбачається переведення в ДБР слідчих і прокурорів, які розслідували у Генеральній прокуратурі справи Майдану.

Раніше генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що Генеральна прокуратура 21 листопада втратила функції досудового розслідування. Водночас він пообіцяв, що ні одну зі справ Майдану не буде втрачено.

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