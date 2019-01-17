В Госбюро расследований 25 сотрудников назначены без конкурса

Фото: Роман Труба (РБК-Украина/Виталий Носач)

В частности, семь человек перевели в ГБР из других ведомств

В Государственное бюро расследований 25 сотрудников назначены без конкурса. Об этом в ГБР сообщили в ответ на запрос РБК-Украина.

Как сообщили в ГБР, на начальном этапе формирования ГБР, для запуска работы по всем направлениям, некоторые работники были назначены в порядке перевода с других госорганов. По данным ГБР, из Службы безопасности Украины, Государственной аудиторской службы, Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг в ведомство были переведены семь человек.

"Кроме вышеупомянутых работников, в бюро в настоящее время работает 18 сотрудников, назначенных без конкурса на должности в Патронатной службе и должности работников, выполняющих функции обслуживания, согласно ст.92 закона Украины "О государственной службе" и ст. 24 Кодекса законов о труде Украины", - говорится в ответе на запрос.

Отмечается, что перевод госслужащих на госслужбу в ГБР происходило в соответствии с требованиями действующего законодательства и с учетом позиции Национального агентства Украины по вопросам государственной службы.

Напомним, ранее сообщалось, что 27 ноября 2018 года в Украине начало работу Государственное бюро расследований. По словам главы ГБР уже в конце зимы - начале весны 2019 года в судах появятся первые дела Бюро.