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У Держбюро розслідувань 25 співробітників призначені без конкурсу

Новини » Політика    17.01.2019 - 14:49
У Держбюро розслідувань 25 співробітників призначені без конкурсу
Фото: Роман Труба (РБК-Україна/Віталій Носач)

Зокрема, сім осіб перевели до ДБР з інших відомств

У Державне бюро розслідувань 25 співробітників призначені без конкурсу. Про це у ДБР повідомили у відповідь на запит РБК-Україна.

Як повідомили у ДБР, на початковому етапі формування ДБР, для запуску роботи з усіх напрямків, деякі працівники були призначені в порядку переведення з інших держорганів. За даними ДБР, із Служби безпеки України, Державної аудиторської служби, Національного агентства з питань запобігання корупції, Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг до відомства було переведено сім осіб.

"Крім вищезазначених працівників, у бюро на цей час працює ще 18 працівників, призначених без конкурсу на посади до Патронатної служби та посади працівників, які виконують функції з обслуговування, відповідно до ст.92 закону України "Про державну службу" та ст. 24 Кодексу законів про працю України", - йдеться у відповіді на запит.

Зазначається, що переведення держслужбовців на держслужбу до ДБР відбувалося згідно з вимогами чинного законодавства та з урахуванням позиції Національного агентства України з питань державної служби.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 27 листопада 2018 року в Україні почало роботу Державне бюро розслідувань. За словами очільника ДБР вже наприкінці зими - на початку весни 2019 року у судах з'являться перші справи Бюро.

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