UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Госбюджет получил первый доход от лицензии на игорный бизнес

Автор: Дмитрий Левицкий

В государственный бюджет поступили средства за выдачу первой лицензии на ведение игорного бизнеса в Украине. Госбюджет пополнился на более чем 20 миллионов гривен.

Об этом рассказал глава Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Иван Рудый на странице в Facebook.

Популярные новости
Глава партии Меркель: дело Навального - не основание для отмены "Северного потока-2" 05 февраля 2021
Зеленский: мы не дадим никому приватизировать русский язык 05 февраля 2021
Проект о принудительном отселении россиян не противоречит праву ЕС, - комитет ВР 05 февраля 2021
Клуб акционеров: что происходит в ОПЗЖ и кто влияет на партию 08 февраля 2021
Рада снова хочет изменить закон о госслужбе: что предлагается 05 февраля 2021
В Украине вернут "красную" зону карантина: кто туда попадет и почему 05 февраля 2021
У Путина назвали Украину частью "русского мира" 08 февраля 2021
Данилов о санкциях против трех каналов: отменить уже невозможно 05 февраля 2021
В Украине создадут Центр противодействия дезинформации 06 февраля 2021
Аваков: когда запретили "каналы Медведчука", началось освобождение Донбасса и Крыма 05 февраля 2021

По его словам, сегодня государственное казначейство подтвердило получение 23,4 млн гривен.

"Действительно историческое событие. Шесть дней назад было принято решение о выдаче первой лицензии. А уже сегодня - казначейство подтвердило получение оплаты в размере 23,4 млн гривен. Рынок заработал, государство получает средства и это - только начало", - написал Рыжий.

Напомним, 3 февраля в Украине выдали первую лицензию на ведение игорного бизнеса. Лицензию получила компания "Спейсикс", которая является владельцем товарного знака "Космолот".

Как известно, летом народные депутаты легализовали игорный бизнес в Украине. Парламент одобрил во втором чтении соответствующий законопроект №2285-д.

Добавим, по данным соцопросов, большинство граждан Украины были против легализации игорного бизнеса. Против легализации высказались 55% украинцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины доходыигорный бизнесГосбюджет
Читайте также
Из госбюджета-2020 не использовали 67 млрд гривен, - Счетная палата
Деньги за лицензии на игорный бизнес пойдут в спецфонд: на что потратят средства
Прогноз погоды