Держбюджет отримав перший дохід від ліцензії на гральний бізнес

До державного бюджету надійшли кошти за видачу першої ліцензії на ведення грального бізнесу в Україні. Держбюджет поповнився на понад 20 мільйонів гривень.
Про це розповів голова Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Іван Рудий на сторінці у Facebook.
За його словами, сьогодні державне казначейство підтвердило отримання 23,4 млн гривень.
"Дійсно історична подія. Шість днів тому було прийнято рішення про видачу першої ліцензії. А вже сьогодні - казначейство підтвердило отримання оплати в розмірі 23,4 млн гривень. Ринок запрацював, держава отримує кошти і це - тільки початок", - написав Рудий.
Нагадаємо, 3 лютого в Україні видали першу ліцензію на ведення грального бізнесу. Ліцензію отримала компанія "Спейсикс", яка є власником товарного знаку "Космолот".
Як відомо, влітку народні депутати легалізували гральний бізнес в Україні. Парламент схвалив у другому читанні відповідний законопроект №2285-д.
Додамо, за даними соцопитувань, більшість громадян України були проти легалізації грального бізнесу. Проти легалізації висловилися 55% українців.