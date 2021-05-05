Держбюджет перестав виконуватися: скільки доходів отримано за останній місяць

Доходи державного бюджету України за квітень 2021 року склали 105,8 млрд гривень. Це на 2,3% менше плану (107,2 млрд гривень).

Таким чином, у квітні вперше з початку року план за доходами не був виконаний.

За даними Держказначейства, доходи держбюджету у квітні були на 1,9% вище минулого року, коли вони склали 103,8 млрд гривень.

З початку року держбюджет отримав 357,3 млрд гривень. Це на 3,2% більше плану і на 13,5% більше доходів минулого року.

Сума коштів на єдиному казначейському рахунку на 1 травня 2021 року становить 23,1 млрд гривень (місяцем раніше - 30,1 млрд гривень).