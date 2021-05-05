Держбюджет перестав виконуватися: скільки доходів отримано за останній місяць
Доходи державного бюджету України за квітень 2021 року склали 105,8 млрд гривень. Це на 2,3% менше плану (107,2 млрд гривень).
Про це повідомляє Державна казначейська служба України (Держказначейство).
Таким чином, у квітні вперше з початку року план за доходами не був виконаний.
За даними Держказначейства, доходи держбюджету у квітні були на 1,9% вище минулого року, коли вони склали 103,8 млрд гривень.
З початку року держбюджет отримав 357,3 млрд гривень. Це на 3,2% більше плану і на 13,5% більше доходів минулого року.
Сума коштів на єдиному казначейському рахунку на 1 травня 2021 року становить 23,1 млрд гривень (місяцем раніше - 30,1 млрд гривень).
Нагадавши, доходи державного бюджету України за січень-грудень 2020 року склали 1075,7 млрд гривень. Це на 1,5% більше плану (1059,9 млрд гривень), скоригованого протягом року.
Як повідомляло РБК-Україна, 24 березня Кабінет Міністрів України схвалив звіт про виконання закону "Про державний бюджет України на 2020 рік". Дефіцит держбюджету склав 217,6 млрд гривень.
За даними Рахункової палати, незважаючи на перевиконання плану доходів державного бюджету за 2020 рік, видатки були меншими за план на 67,3 млрд гривень, або на 5%.