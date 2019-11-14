Госбюджет пересмотрят в первом полугодии следующего года

Закон о государственном бюджете на 2020 год будет пересматриваться уже в течение первого полугодия следующего года. Об этом заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил нардеп, пересмотр станет возможен после поступлений в бюджет, которые ожидаются за первые шесть месяцев 2020 года.

"Я думаю, что в течение полугодия, мы внесем много дополнений. Они будут основываться на обновлении макро прогноза, который будет обновляться постоянно в связи с теми реформами, которые мы проводим. Есть перспективы даже в середине первого полугодия начать пересматривать бюджет в связи с поступлениями, которые будут ожидаться", - заявил Корниенко.

В частности, по словам нардепа, экономическая ситуация может улучшиться после принятия проекта об открытии рынка земли.

Напомним, сегодня, 14 ноября, Верховная рада планирует принять госбюджет на 2020 год. Депутаты рассмотрят госбюджет во втором чтении.

Ранее РБК-Украина писало, что Комитет по вопросам бюджета по итогам заседания рекомендовал Раде принять за основу и в целом проект государственного бюджета на 2020 год.