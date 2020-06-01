Госбюджет недополучил в мае около 700 млн грн из-за "скруток" с НДС, - нардеп

Всего за 18 дней после назначения Алексея Любченко председателем Государственной налоговой службы Украины 29 апреля, госбюджет недополучил около 700 млн грн в результате так называемых "скруток" по налогу на добавленную стоимость (НДС).

Об этом заявил на заседании согласительного совета нардеп, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

"К сожалению, из-за неуклюжей работы правительства у нас значительно упали поступления любых бюджетов. Для понимания: местные бюджеты за 4 месяца недополучили 11 млрд грн. Центральный бюджет - минус 42 млрд грн. Это информация, которая должна нас настораживать независимо от того, ты принадлежишь к власти или оппозиции, потому что это приведет к повышению налогов, к сокращению выплат, до остановки любых инфраструктурных проектов и, к сожалению, до остановки выплаты зарплат", - сказал он.

По его словам, в новой налоговой уже за 18 дней начались скрутки.

"Мы как фракция "Голос" будем проверять эту информацию, и не дай Бог, если эти факты подтвердятся, то это повод не только для политической ответственности, но и к уголовной. Сейчас если мы не будем спасать бюджет, правительство к осени доведет нас до катастрофы", - подчеркнул Железняк.

Напомним, 29 апреля решением Кабинета министров Алексей Любченко был назначен председателем Государственной налоговой службы. В 2009-2011 годах Любченко занимал должность заместителя председателя Государственной налоговой администрации.