Госбюджет в марте недополучил более 10% плановых доходов

Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Бюджет потерял за месяц 10 млрд грн

Доходы государственного бюджета Украины март 2020 года составили 87 921,4 млн грн, что на 10,4% или на 10 190,6 млн грн меньше плана (98 111,9 млн грн). Об этом сообщает Государственная казначейская служба Украины.

В то же время по сравнению с мартом прошлого года доходы выросли на 2,4% (на 2 053,7 млрд грн).

По данным Госказначейства, за январь-март доходы государственного бюджета составили 210 694,8 млрд грн на 11,6% или на 27 592,2 млн грн меньше плана (238 286,9 млн грн).

По сравнению с январем-мартом прошлого года доходы выросли на 56,4 млн грн.

В то же время сумма средств на Едином казначейском счету 1 апреля составляет 10 517 млн грн (месяцем ранее - 17 182 млн грн).

Как сообщало РБК-Украина, доходы государственного бюджета Украины за январь 2020 года составили 50 725,7 млн грн, что на 21,5% или на 13 859,5 млн грн меньше плана (64 585,2 млн грн).

Напомним, доходы государственного бюджета Украины за февраль 2020 года составили 71 664,3 млн грн, что на 4,7% или на 3 510,5 млн грн меньше плана (75 174,9 млн грн).