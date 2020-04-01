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Держбюджет у березні недоотримав понад 10% планових доходів

Новини » Фінансова криза 2020     01.04.2020 - 15:12
Держбюджет у березні недоотримав понад 10% планових доходів
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Бюджет втратив за місяць 10 млрд грн

Доходи державного бюджету України березень 2020 року склали 87 921,4 млн грн, що на 10,4% або на 10 190,6 млн грн менше плану (98 111,9 млн грн). Про це повідомляє Державна казначейська служба України.

У той же час у порівнянні з березнем минулого року доходи зросли на 2,4% (на 2 053,7 млрд грн).

За даними Держказначейства, за січень-березень доходи державного бюджету склали 210 694,8 млрд грн на 11,6% або на 27 592,2 млн грн менше плану (238 286,9 млн грн).

У порівнянні з січнем-березнем минулого року доходи зросли на 56,4 млн грн.

У той же час сума коштів на Єдиному казначейському рахунку 1 квітня становить 10 517 млн грн (місяцем раніше - 17 182 млн грн).

Як повідомляло РБК-Україна, доходи державного бюджету України за січень 2020 року склали 50 725,7 млн грн, що на 21,5% або на 13 859,5 млн грн менше плану (64 585,2 млн грн).

Нагадаємо, доходи державного бюджету України за лютий 2020 року склали 71 664,3 млн грн, що на 4,7% або на 3 510,5 млн грн менше плану (75 174,9 млн грн).

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