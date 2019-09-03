Госбюджет за 8 месяцев недосчитался более 30 млрд грн доходов

Доходы государственного бюджета Украины за январь-август 2019 года составили 671 730,9 млн грн, что на 4,5% или на 31 301,1 млн грн меньше плана (703 031,9 млн грн). Об этом сообщает Государственная казначейская служба Украины.

В то же время по сравнению с аналогичным периодом 2018 года доходы госбюджета выросли 10,6% или на 64 167,7 млн грн.

По данным Госказначейства на 30 августа, в августе поступления в госбюджет составили 87 593,8 млн грн, что на 9,0% или на 8 698,1 млн грн меньше плана. Кроме того, поступления в августе были на 6,9% или на 6 460,9 млн грн меньше, чем в августе 2018 года.

Напомним, в 2019 году Национальный банк перечислил в государственный бюджет Украины 64 898 млн грн - всю сумму части прибыли к распределению, которая определена в консолидированной финансовой отчетности Национального банка за 2018 год как сумма обязательств перед государственным бюджетом. Это на 17,3 млрд. грн больше, чем предусмотрено законом о государственном бюджете Украины на 2019 год.

Напомним, по данным Счетной палаты, государственный бюджет Украины недополучил 9,2 млрд грн из-за укрепления курса гривны.