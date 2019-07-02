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Госбюджет в июне недовыполнен почти на 20%

Новости » Экономика    02.07.2019 - 12:31
Госбюджет в июне недовыполнен почти на 20%
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Бюджет недосчитался 17 млрд грн

В государственный бюджет Украины в июне 2019 года поступило 80,1 млрд грн, что составляет 82,2% от плана (97,4 млрд грн). Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы.

Таким образом, недовыполнение плана бюджета составляет 17,3 млрд грн.

По данным ведомства, в общий фонд поступило 71,7 млрд грн, в специальный фонд - 8,4 млрд грн. Возмещение НДС в июне составляет 13,5 млрд грн.

Всего за январь-июнь в государственный бюджет поступило 506,8 млрд грн, что на 5% меньше плана (533,4 млрд грн). Возмещение НДС с начала года составляет 83,7 млрд грн.

Напомним, доходы государственного бюджета Украины в 2018 году составили 928,1 млрд грн, что на 17% больше, чем в 2017 году.

Как сообщало РБК-Украина, в Национальном банке считают, что ключевые риски выполнения государственного бюджета 2019 года сконцентрированы в части финансирования. Как отметили в НБУ, государственный бюджет на 2019 год разработан на основе достаточно консервативного макроэкономического прогноза. Это проявилось в сдержанном росте доходов и расходов по сравнению с фактическими показателями 2018 года (10,6% и 12,8% соответственно).

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