Госбюджет-2022: Стефанчук не исключает затягивания сроков до конца декабря

"Самая сложная робота с бюджетом уже проработана, я надеюсь. Мы, наверное, впервые в истории полностью обговорили этот законопроект к первому чтению", - сказал он.

По его словам, сейчас ожидаются предложения Кабмина ко второму чтению.

"Далее у нас есть вариант проголосовать во втором чтении и в целом… Или если мы не голосуем во втором чтении, мы фактически раскрываем постатейное голосование в третьем чтении, и это означает, что депутаты должны быть готовы к тому, что Нового года мы изменим календарный график и будем каждый день голосовать постатейно для того, чтобы до Нового года Украина получила этот бюджет", - сообщил Стефанчук.

Отметим, рассмотрение законопроекта о госбюджете на 2022 год запланировано на четверг, 2 декабря.