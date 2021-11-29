Держбюджет-2022: Стефанчук не виключає затягування термінів до кінця грудня

"Найскладніша робота з бюджетом вже опрацьована, я сподіваюся. Ми, напевно, вперше в історії повністю обговорили цей законопроект до першого читання", - сказав він.

За його словами, зараз очікуються пропозиції Кабміну до другого читання.

"У нас є варіант проголосувати в другому читанні і в цілому... Або якщо ми не голосуємо в другому читанні, ми фактично розкриваємо постатейне голосування в третьому читанні, і це означає, що депутати повинні бути готові до того, що Нового року ми змінимо календарний графік і щодня будемо голосувати постатейно для того, щоб до Нового року Україна отримала цей бюджет", - повідомив Стефанчук.

Зазначимо, розгляд законопроекту про держбюджет на 2022 рік заплановано на четвер, 2 грудня.