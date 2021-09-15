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Госбюджет-2022: сколько выделят на пенсии и субсидии

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Киев, Среда 15 сентября 2021 15:03
Госбюджет-2022: сколько выделят на пенсии и субсидии Фото: стало известно, сколько выделят на пенсии украинцам в 2022 году (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Кабинет министров на заседании утвердил проект закона о государственном бюджете на 2022 год. Стало известно, сколько выделят на пенсии и субсидии.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на презентацию проекта бюджета на заседании правительства.

Министр финансов Сергей Марченко представил проект государственного бюджета на следующий год в сфере социальной защиты и обеспечения:

  • на пенсии для 10,8 млн украинцев выделят 200,6 млрд гривен;
  • на льготы и субсидии для 4,6 млн украинцев выделят 41,4 млрд гривен. А также дополнительно 6,2 млрд гривен на 2021 год;
  • на социальную помощь для 2,9 млн человек выделят 66,6 млрд гривен.

Напомним, Денис Шмыгаль рассказал, какой будет бюджет Пенсионного фонда Украины.

Также он сообщил, что на медицину заложат 193 млрд, минималка у врачей вырастет до 20 000 гривен.

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Пенсии Госбюджет Субсидии в Украине
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