Госбюджет-2022: сколько выделят на пенсии и субсидии
Фото: стало известно, сколько выделят на пенсии украинцам в 2022 году (Виталий Носач, РБК-Украина)
Кабинет министров на заседании утвердил проект закона о государственном бюджете на 2022 год. Стало известно, сколько выделят на пенсии и субсидии.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на презентацию проекта бюджета на заседании правительства.
Министр финансов Сергей Марченко представил проект государственного бюджета на следующий год в сфере социальной защиты и обеспечения:
- на пенсии для 10,8 млн украинцев выделят 200,6 млрд гривен;
- на льготы и субсидии для 4,6 млн украинцев выделят 41,4 млрд гривен. А также дополнительно 6,2 млрд гривен на 2021 год;
- на социальную помощь для 2,9 млн человек выделят 66,6 млрд гривен.
Напомним, Денис Шмыгаль рассказал, какой будет бюджет Пенсионного фонда Украины.
Также он сообщил, что на медицину заложат 193 млрд, минималка у врачей вырастет до 20 000 гривен.