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Держбюджет-2022: скільки виділять на пенсії та субсидії

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Київ, Середа 15 вересня 2021 15:03
Держбюджет-2022: скільки виділять на пенсії та субсидії Фото: стало відомо, скільки виділять на пенсії українцям в 2022 році (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Кабінет міністрів на засіданні затвердив проект закону про державний бюджет на 2022 рік. Стало відомо, скільки виділять на пенсії та субсидії.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на презентацію проекту бюджету на засіданні уряду.

Міністр фінансів Сергій Марченко представив проект державного бюджету на наступний рік у сфері соціального захисту та забезпечення:

  • на пенсії для 10,8 млн українців піде 200,6 млрд гривень;
  • на пільги та субсидії для 4,6 млн українців піде 41,4 млрд гривень. А також додатково 6,2 млрд гривень на 2021 рік;
  • на соціальну допомогу для 2,9 млн осіб піде 66,6 млрд гривень.

Нагадаємо, Денис Шмигаль розповів, який буде бюджет Пенсійного фонду України.

Також він повідомив, що на медицину закладуть 193 млрд, мінімалка у лікарів зросте до 20 000 гривень.

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