Держбюджет-2022: скільки виділять на пенсії та субсидії
Фото: стало відомо, скільки виділять на пенсії українцям в 2022 році (Віталій Носач, РБК-Україна)
Кабінет міністрів на засіданні затвердив проект закону про державний бюджет на 2022 рік. Стало відомо, скільки виділять на пенсії та субсидії.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на презентацію проекту бюджету на засіданні уряду.
Міністр фінансів Сергій Марченко представив проект державного бюджету на наступний рік у сфері соціального захисту та забезпечення:
- на пенсії для 10,8 млн українців піде 200,6 млрд гривень;
- на пільги та субсидії для 4,6 млн українців піде 41,4 млрд гривень. А також додатково 6,2 млрд гривень на 2021 рік;
- на соціальну допомогу для 2,9 млн осіб піде 66,6 млрд гривень.
Нагадаємо, Денис Шмигаль розповів, який буде бюджет Пенсійного фонду України.
Також він повідомив, що на медицину закладуть 193 млрд, мінімалка у лікарів зросте до 20 000 гривень.