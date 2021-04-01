Госбюджет-2021: сколько доходов получено с начала года

Доходы государственного бюджета Украины за март 2021 года составили 108,0 млрд гривен. Это на 8,0% больше плана (100,0 млрд гривен).

По данным Госказначейства, доходы госбюджета в марте были на 22,4% выше прошлого года, когда они составили 88,3 млрд гривен.

С начала года госбюджет получил 251,5 млрд гривен. Это на 5,7% больше плана и на 19,2% больше доходов прошлого года.

Сумма средств на Едином казначейском счете на 1 апреля 2021 года составляет 30,1 млрд гривен (месяцем ранее - 30,0 млрд гривен).