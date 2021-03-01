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Держбюджет 2021 року: скільки доходів отримано з початку року

Новость на русском → Понеділок 01 березня 2021 15:58
Держбюджет 2021 року: скільки доходів отримано з початку року Фото: гривні (прес-служба НБУ)
Автор: Олександр Білоус

Доходи державного бюджету України за лютий 2021 року склали 77,3 млрд гривень. Це на 2,0% більше плану (75,0 млрд гривень).

Про це повідомляє Державна казначейська служба України.

За даними Держказначейства, доходи держбюджету в лютому були на 7,6% вище минулого року, коли вони склали 71,8 млрд гривень.

З початку року держбюджет отримав 143,5 млрд гривень. Це на 4,2% більше плану і на 16,9% більше доходів минулого року.

Сума коштів на Єдиному казначейському рахунку на 1 березня 2021 року становить 30,0 млрд гривень (місяцем раніше - 27,5 млрд гривень).

Напомним, доходи державного бюджету України за січень-грудень 2020 року склав 1075,7 млрд гривень. Це на 1,5% більше плану (1059,9 млрд гривень), скоригованого протягом року.

Зазначимо, на 1 січня 2021 року на рахунках Державної казначейської служби України накопичилося 70,7 млрд гривень у валюті і гривнях. Це рекордна сума за останні десять років.

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