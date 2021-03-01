Держбюджет 2021 року: скільки доходів отримано з початку року

Доходи державного бюджету України за лютий 2021 року склали 77,3 млрд гривень. Це на 2,0% більше плану (75,0 млрд гривень).

За даними Держказначейства, доходи держбюджету в лютому були на 7,6% вище минулого року, коли вони склали 71,8 млрд гривень.

З початку року держбюджет отримав 143,5 млрд гривень. Це на 4,2% більше плану і на 16,9% більше доходів минулого року.

Сума коштів на Єдиному казначейському рахунку на 1 березня 2021 року становить 30,0 млрд гривень (місяцем раніше - 27,5 млрд гривень).