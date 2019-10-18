Госбюджет-2020: на аэропорт Днепра выделят миллиард гривен

Иллюстративное фото (dnk.aero)

Рада приняла бюджет за основу с правками о выделении миллиарда на аэропорт

В проекте госбюджета на 2020 год, за который Верховная рада сегодня проголосовала в первом чтении за основу, учтены правки о выделении средств на реконструкцию аэропорта в Днепре. Об этом сообщает РБК-Украиина.

Как известно, в правках заложен 1 млрд гривен на строительство Международного аэропорта "Днепр".

О поддержке авиасообщения для днепрян говорил во время своего первого визита в Днепр президент Владимир Зеленский. "Мы сделаем и поможем вам. Средства будут, потому что мы понимаем, что такое для города-миллионника аэропорт", - сказал президент в июле этого года.

Намерение не оставлять Днепр без нормального аэропорта глава государства подтвердил еще раз 10 октября во время пресс-марафона. "Ответ один: мы будем строить в Днепре аэропорт. Ничего не откладывается. В 2020 мы будем строить аэропорт и не только в Днепре", - сказал он.

После внесения правок в проект бюджета деньги на "взлетку" появились.

"Бюджетный комитет Верховной рады внес отдельной строкой в законопроект госбюджета-2020 программу проектирования и строительства Международного аэропорта "Днепр". На нее запланирован 1 миллиард гривен. То есть это то, что обещал Днепропетровщине президент", – написал в середине октября на странице в ФБ нардеп Сергей Демченко.

Деньги, которые заложены в проекте бюджета для аэропорта Днепра — 1 миллиард гривен, государство должно потратить на взлетную полосу и радиомаячную систему. Строительством терминала займется инвестор — владелец группы DCH Александр Ярославский. Об этом 3 октября этого года говорили в Днепропетровской облгосадминистрации.

Проект по строительству нового аэропорта будет реализован в формате частно-государственного партнерства. Планируется, что Ярославский построит современный терминал и VIP-терминал, а государство — взлетную полосу.

Инвестиции DCH составят порядка 70 млн долларов, а государство должно вложить около 3 млрд грн.

Работы в Международном аэропорте "Днепр" должны начаться уже в 2020 году — как только государство выделит первый миллиард гривен на строительство взлетно-посадочной полосы. Новый аэропорт откроют на землях запаса рядом с действующим.