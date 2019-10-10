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Зеленский подтвердил, что деньги на аэропорт в Днепре будут предусмотрены в бюджете

Новости » Инфраструктура    10.10.2019 - 14:48
Зеленский подтвердил, что деньги на аэропорт в Днепре будут предусмотрены в бюджете
Фото: Владимир Зеленский (telegram-канал Офиса президента)

Зеленский прокомментировал ситуацию вокруг строительства аэропорта

Президент Владимир Зеленский пообещал, что в государственном бюджете на 2020 год будут предусмотрены деньги на строительство взлетно-посадочной полосы Международного аэропорта "Днепр". Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналиста во время пресс-марафона 10 октября.

"Ответ один: мы будем строить в Днепре аэропорт. Ничего не откладывается. В 2020 мы будем строить аэропорт и не только в Днепре", — сказал президент.

Ранее в госбюджете на 2020 год журналисты не обнаружили финансирование, обещанное властью на строительство ВПП Международного аэропорта "Днепр", несмотря на договоренности о выделении средств.

"Мы сделаем и поможем вам. Средства будут, потому что мы понимаем, что такое для города-миллионника аэропорт", - говорил ранее Зеленский.

Сегодня стало известно, что в ближайшее время президент обсудит с правительством соответствующий вопрос.

"Финальный бюджет мы договорились обсудить вместе с министром финансов и премьер-министром. А они пока еще ко мне не подходили. Но запишу себе", — сказал Зеленский.

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