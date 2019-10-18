ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Держбюджет-2020: на аеропорт Дніпра виділять мільярд гривень

Новини » Інфраструктура    18.10.2019 - 18:56
Держбюджет-2020: на аеропорт Дніпра виділять мільярд гривень
Ілюстративне фото (dnk.aero)

Рада прийняла бюджет за основу з правками про виділення мільярда на аеропорт

У проекті держбюджету на 2020 рік, за який Верховна рада сьогодні проголосувала в першому читанні за основу, враховані правки про виділення коштів на реконструкцію аеропорту в Дніпрі. Про це повідомляє РБК-Украиина.

Як відомо, у поправках закладено 1 млрд гривень на будівництво Міжнародного аеропорту "Дніпро".

Про підтримку авіасполучення для дніпрян говорив під час свого першого візиту в Дніпро президент Володимир Зеленський. "Ми зробимо і допоможемо вам. Кошти будуть, тому що ми розуміємо, що таке для міста-мільйонника аеропорт", - сказав президент в липні цього року.

Намір не залишати Дніпро без нормального аеропорту глава держави підтвердив ще раз 10 жовтня під час прес-марафону. "Відповідь одна: ми будемо будувати в Дніпрі аеропорт. Нічого не відкладається. У 2020 ми будемо будувати аеропорт і не тільки в Дніпрі", - сказав він.

Після внесення поправок в проект бюджету гроші на ЗПС з'явилися.

"Бюджетний комітет Верховної ради вніс окремим рядком у законопроект держбюджету-2020 програму проектування і будівництва Міжнародного аеропорту "Дніпро". На неї заплановано 1 мільярд гривень. Тобто це те, що обіцяв Дніпропетровщині президент", – написав у середині жовтня на сторінці у ФБ нардеп Сергій Демченко.

Гроші, які закладені в проекті бюджету для аеропорту Дніпра — 1 мільярд гривень, держава має витратити на злітну смугу і радіомаячну систему. Будівництвом терміналу займеться інвестор — власник групи DCH Олександр Ярославський. Про це 3 жовтня цього року говорили в Дніпропетровській облдержадміністрації.

Держбюджет-2020: на аеропорт Дніпра виділять мільярд гривень

Проект з будівництва нового аеропорту буде реалізований у форматі приватно-державного партнерства. Планується, що Ярославський побудує сучасний термінал і VIP-термінал, а держава — злітну смугу.

Інвестиції DCH складуть близько 70 млн доларів, а держава повинна вкласти близько 3 млрд грн.

Роботи в Міжнародному аеропорту "Дніпро" повинні початися вже в 2020 році - як тільки держава виділить перший мільярд гривень на будівництво злітно-посадкової смуги. Новий аеропорт відкриють на землях запасу поруч з діючим.

Бюджет-2020: основні показники Бюджетне фінансування президентського фонду скоротять в п'ять разів
Новини України Олександр ЯрославськийДержбюджетФК Дніпроаэропорт
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся