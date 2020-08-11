Госбанки сократили прибыль во время карантина

Четыре банка государственного сектора в первом полугодии 2020 года получили прибыль в раз мере 16,15 млрд грн. Это на 17% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года 19,55 млрд грн.

Об этом говорится в отчете Министерства финансов.

Как отмечается в сообщении, сокращение прибыли, прежде всего, было связано с ростом расходов на формирование резервов банков.

Кроме того, во втором квартале 2020 году на фоне пандемии COVID-19 наблюдалось снижение спроса на кредиты. В целом спрос на кредиты упал на 5,7% (13,1 млрд грн) по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Согласно данным финансовой отчетности, три банка получили прибыль, в частности:

"ПриватБанк" - 14,037 млрд грн (18,289 млрд грн в первом полугодии 2019 года),

"Укргазбанк" - 437 млн грн (276 млн грн в первом полугодии 2019 года),

"Ощадбанк" - 3,593 млрд грн (122 млн грн в первом полугодии 2019 года).

Кроме того, "Укрэксимбанк" получил 1,917 млрд грн убытка (862 млн грн прибыли в первом полугодии 2019 года).

Чистые активы государственных банков выросли с начала года на 37,435 млрд грн до 862,081 млрд грн. В течение полугодия количество отделений сократилось с 5,2 тысяч до 4,9 тысяч, количество сотрудников - с 59,0 до 57,9 человек.

Как сообщало РБК-Украина, четыре банка государственного сектора в 2019 году получили прибыль в размере 35,2 млрд грн, что в 2,4 раза больше, чем в 2018 году (14,6 млрд грн). Прибыль "ПриватБанка" составила 32,609 млрд грн (12,798 млрд грн в 2018 году).

Напомним, украинские банки получили в январе - июне 2020 года 23,8 млрд грн чистой прибыли, что на 23% меньше аналогичного периода прошлого года, когда банковский сектор заработал более 31 млрд грн.