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Госбанки сократили прибыль в 3,5 раза

Автор: Александр Белоус

Четыре банка государственного сектора за январь-март 2021 года получили прибыль в размере 3,206 млрд гривен. Это в 3,5 раза меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (11,323 млрд гривен).

Об этом говорится в отчете Министерства финансов.

Согласно данным финансовой отчетности, все четыре банка получили прибыль, в частности:

  • ПриватБанк - 2,385 млрд гривен (10,429 млрд гривен за январь-март 2020 года),
  • Укрэксимбанк - 325 млн гривен (2,074 млрд гривен убытка за январь-март 2020 года).
  • Ощадбанк - 252 млрд гривен (2,628 млрд гривен за январь-март 2020 года).
  • Укргазбанк - 244 млн грн (339 млн гривен за январь-март 2020 года).

Чистые активы государственных банков сократились начала года на 0,6% до 952,775 млрд гривен. Доля госбанков в чистых активах всей банковской системы составила 52,0%.

За первый квартал 2021 года количество отделений госбанков сократилось с 4,6 тысяч до 4,5 тысяч, количество сотрудников - с 57,0 до 55,6 тыс. человек.

Как сообщало РБК-Украина, прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-марте 2021 года составила 10,935 млрд гривен. Это в 1,47 раза меньше, чем годом ранее (16,121 млрд гривен).

Отметим, рейтинг по прибыльности за январь-март 2021 года возглавляет государственный ПриватБанк, который заработал 2,385 млрд гривен.

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