Госбанки сократили кредитование бизнеса

В первом полугодии 2020 года украинские банковские учреждения сократили портфель гривневых корпоративных кредитов на 8,9 млрд грн (2%).

Об этом свидетельствуют балансовые данные украинских банков, опубликованные Национальным банком Украины.

В абсолютном выражении сильное сокращение гривневого портфеля кредитов корпоративным клиентам в первом полугодии наблюдалось у государственных "Укрэксимбанка" (-4,65 млрд грн), "Укргазбанка" (-2,75 млрд грн).

Вместе с тем прирост кредитного портфеля юридическим лицам в гривне наблюдался у банка "Пивденный" (+2,9 млрд грн), "ОТП Банка" (+1,1 млрд грн), "Прокредит банка" (+0,9 млрд грн), "Альфа-Банка Украина" (+0,5 млрд грн).

В первом полугодии 2020 года совокупный портфель корпоративных кредитов в иностранной валюте сократился на 1,5 млрд долларов (9,4%). Практически все банки сократили валютные портфели.

Наибольшее сокращение портфеля выданных бизнесу кредитов в иностранной валюте продемонстрировал "Ощадбанк" (на 934 млн долларов).

В целом, по итогам первого полугодия 2020 года можно констатировать сокращение банковского кредитования бизнеса.

Напомним, ранее сообщалось, что процентные ставки по новым кредитам банков для населения в июле 2020 года в национальной валюте составляли 35,6% годовых. Это на 0,7 п.п. ниже, чем в июне (36,3%).