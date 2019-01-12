В Госавиаслужбе рассказали, где в Киеве и области нельзя использовать БПЛА

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Это исторический центр города, а также в зонах аэропортов "Киев" и "Антонов"

Государственная авиационная служба Украины опубликовала действующие правовые нормы, регулирующие использование беспилотных воздушных судов в Украине, а также воздушные зоны, в которых нельзя использовать беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отмечается, сейчас вопрос безопасного использования беспилотных воздушных судов (БВС) недостаточно урегулирован, а действующая нормативная база затрудняет эксплуатацию БВС с коммерческой, спортивной целью или в качестве хобби.

"Учитывая стремительное развитие рынка БВС, мы работаем над разработкой новых правил, которые безопасно интегрируют новые виды воздушных судов в существующую систему использования воздушного пространства", - говорится в сообщении.

В частности, в Киеве беспилотникам запрещено летать в зонах аэропортов "Киев" и "Антонов", над частью исторического центра Киева, около двух вертодромов (район парка Муромец и Феофании).

В Киевской области это:

аэропорт "Борисполь";

зона Киевской ГЭС;

территория вокруг реактора Чернобыльской АЭС;

аэропорты в Бородянке, Бузовой, Белой Церкви и Гостомеле;

парашютный центр в Чайке;

военный полигон в Старом;

полеты над Вышгородом Белой Церковью и в окрестностях Глевахи.

Интерактивная карта (google.com/maps)

"Полеты БВС весом до 20 кг должны выполняться в пределах зон ограничений/резервирования воздушного пространства. Для этого нужно обратиться с письмом в произвольной форме по разовой заявке в Украэроцентр за 10 рабочих дней", - резюмировали в Госсавиаслужбе.

Напомним, вчера, 11 января, в Луганской области, вблизи города Счастье, были зафиксированы два беспилотника боевиков.

Также РБК-Украина писало, что ночью 8 января возле одного из военных арсеналов обезвредили беспилотник.